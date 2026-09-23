FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Games Workshop Group-Investment gewesen.

Am 23.09.2023 wurde das Games Workshop Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Games Workshop Group-Anteile bei 107,00 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,346 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 181,10 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 692,52 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,25 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Games Workshop Group betrug jüngst 5,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at