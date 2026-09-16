Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Games Workshop Group-Performance im Blick
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Games Workshop Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,00 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,685 Games Workshop Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (177,10 GBP), wäre die Investition nun 121,30 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 21,30 Prozent.
Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich jüngst auf 5,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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