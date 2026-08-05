Games Workshop Group Aktie

Games Workshop Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Games Workshop Group-Anteile betrug an diesem Tag 117,31 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Games Workshop Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,852 Games Workshop Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 162,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 190,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,23 Prozent gesteigert.

Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Games Workshop Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Games Workshop Group PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Games Workshop Group PLC 223,00 1,09% Games Workshop Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:44 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen