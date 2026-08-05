FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Games Workshop Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Games Workshop Group-Anteile betrug an diesem Tag 117,31 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Games Workshop Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,852 Games Workshop Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 162,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 190,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,23 Prozent gesteigert.

Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at