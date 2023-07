FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Glencore eingebracht

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,20 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Glencore-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,821 Glencore-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,06 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 17.07.2023 auf 4,54 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,06 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Glencore eine Börsenbewertung in Höhe von 57,68 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at