FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Glencore-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10 742,292 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Glencore-Aktie auf 3,90 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 889,57 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 318,90 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Glencore einen Börsenwert von 45,63 Mrd. GBP. Die Erstnotiz der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at