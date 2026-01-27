FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Glencore Aktie

Lukrativer Glencore-Einstieg? 27.01.2026 10:03:57

Vor Jahren Glencore-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,62 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Glencore-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,663 Glencore-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,34 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,34 Prozent gesteigert.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,63 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

