Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Frühe Anlage
|
08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Glencore-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Glencore-Aktie an diesem Tag 2,87 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 490,401 Glencore-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.09.2026 21 075,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,04 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 110,75 Prozent gleich.
Glencore war somit zuletzt am Markt 70,37 Mrd. GBP wert. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Glencore-Aktie bei 6,55 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Glencore
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