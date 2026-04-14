Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Lukrative Glencore-Investition? 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Glencore-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Glencore-Anteile bei 1,58 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6 329,114 Glencore-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Glencore-Aktien wären am 13.04.2026 35 702,53 GBP wert, da der Schlussstand 5,64 GBP betrug. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 35 702,53 GBP entspricht einer Performance von +257,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 66,17 Mrd. GBP. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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