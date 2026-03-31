Glencore Aktie

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WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Lohnende Glencore-Anlage? 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Glencore-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 31.03.2023 wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Glencore-Aktie bei 4,65 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 21,524 Glencore-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,13 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 30.03.2026 auf 5,54 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,13 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Glencore einen Börsenwert von 62,95 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Ein Glencore-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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