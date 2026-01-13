Glencore Aktie

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

Lohnendes Glencore-Investment? 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Glencore-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.01.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Glencore-Papiers betrug an diesem Tag 2,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, hätte er nun 357,763 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 1 676,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,69 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,61 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Glencore einen Börsenwert von 53,01 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

