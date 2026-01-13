Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lohnendes Glencore-Investment?
|
13.01.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.01.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Glencore-Papiers betrug an diesem Tag 2,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, hätte er nun 357,763 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.01.2026 1 676,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,69 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,61 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Glencore einen Börsenwert von 53,01 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
12.01.26
|In charts: why Rio Tinto and Glencore are in talks about a megamerger (Financial Times)
|
12.01.26
|In charts: why Rio Tinto and Glencore are in talks about a megamerger (Financial Times)
|
12.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aktien von Glencore und Rio Tinto uneins: Gespräche über Fusion (finanzen.at)
|
09.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Rio Tinto and Glencore jumbo deal may finally have what it takes (Financial Times)