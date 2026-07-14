Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Glencore-Investition im Blick
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14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,10 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Glencore-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,237 Glencore-Anteilen. Die gehaltenen Glencore-Anteile wären am 13.07.2026 165,86 GBP wert, da der Schlussstand 5,15 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,86 Prozent gesteigert.
Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 59,77 Mrd. GBP beziffert. Am 19.05.2011 fand der erste Handelstag des Glencore-Papiers an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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