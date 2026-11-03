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Glencore Aktie

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WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Lohnende Glencore-Anlage? 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Glencore-Papier an diesem Tag bei 3,57 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 280,308 Glencore-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 5,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 454,80 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45,48 Prozent.

Glencore markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,85 Mrd. GBP. Die Erstnotiz der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Ein Glencore-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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