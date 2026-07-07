FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 07.07.2016 wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Glencore-Aktie an diesem Tag 1,66 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Glencore-Aktie investiert, befänden sich nun 6 027,728 Glencore-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 103,07 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 06.07.2026 auf 5,16 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211,03 Prozent gesteigert.

Glencore wurde am Markt mit 60,06 Mrd. GBP bewertet. Am 19.05.2011 fand der erste Handelstag des Glencore-Papiers an der Börse LSE statt. Ein Glencore-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at