Glencore Aktie

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WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Langfristige Performance 29.09.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Glencore-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,16 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 4 632,847 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Glencore-Papiers auf 5,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 550,15 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 155,50 Prozent erhöht.

Glencore markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,77 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Glencore-Papiers lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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