FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Glencore eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Glencore-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,16 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Glencore-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 403,557 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Glencore-Anteile wären am 17.08.2026 13 310,90 GBP wert, da der Schlussstand 5,54 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,11 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Glencore belief sich jüngst auf 64,23 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wagte die Glencore-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Glencore-Papiers wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at