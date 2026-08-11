FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Glencore eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Glencore-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,93 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 341,180 Glencore-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 940,29 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 10.08.2026 auf 5,69 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,03 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 65,19 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Damals wurde der erste Kurs des Glencore-Papiers bei 6,55 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at