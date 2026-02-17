Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Glencore-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,20 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, hätte er nun 83,333 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 410,75 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 16.02.2026 auf 4,93 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 410,75 GBP, was einer positiven Performance von 310,75 Prozent entspricht.
Glencore markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,94 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Glencore-Papiers bei 6,55 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
