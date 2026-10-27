FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Glencore-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Glencore-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Glencore-Aktie bei 2,43 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,085 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Glencore-Aktien wären am 26.10.2026 221,08 GBP wert, da der Schlussstand 5,38 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 121,08 Prozent.

Am Markt war Glencore jüngst 63,05 Mrd. GBP wert. Am 19.05.2011 wagte die Glencore-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at