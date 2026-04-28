Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Lohnende Glencore-Anlage? 28.04.2026 10:03:39

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Glencore-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Glencore-Papier an diesem Tag bei 4,69 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 213,220 Glencore-Papiere. Die gehaltenen Glencore-Papiere wären am 27.04.2026 1 175,91 GBP wert, da der Schlussstand 5,52 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,59 Prozent zugenommen.

Am Markt war Glencore jüngst 65,19 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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