Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Profitable Glencore-Investition?
|
10.03.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 10.03.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Glencore-Aktie an diesem Tag 2,85 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,69 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 09.03.2026 auf 5,07 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 77,69 Prozent gleich.
Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 59,29 Mrd. GBP beziffert. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|Glencore wades into battle for former FTSE miner (Financial Times)
|
05.03.26
|Glencore wades into battle for former FTSE miner (Financial Times)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)