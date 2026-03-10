Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Glencore-Investition? 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Glencore-Investment verdienen können.

Am 10.03.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Glencore-Aktie an diesem Tag 2,85 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,69 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 09.03.2026 auf 5,07 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 77,69 Prozent gleich.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 59,29 Mrd. GBP beziffert. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

mehr Nachrichten