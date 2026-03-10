FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Glencore-Investment verdienen können.

Am 10.03.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Glencore-Aktie an diesem Tag 2,85 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,69 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 09.03.2026 auf 5,07 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 77,69 Prozent gleich.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 59,29 Mrd. GBP beziffert. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at