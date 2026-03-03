Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Frühes Investment
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.03.2023 wurde die Glencore-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,23 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 912,046 Glencore-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glencore-Papiers auf 5,34 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 217,97 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 2,18 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 62,56 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Das Glencore-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|5,97
|-2,62%
