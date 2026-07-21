FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glencore-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Glencore-Anteile bei 4,73 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Glencore-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,618 Glencore-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glencore-Papiers auf 5,12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 083,27 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,33 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Glencore zuletzt 60,49 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Glencore-Aktie auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at