FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Glencore-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Glencore-Papier statt. Zum Handelsende standen Glencore-Anteile an diesem Tag bei 4,27 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 341,372 Glencore-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 067,43 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 09.11.2026 auf 5,15 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,67 Prozent angezogen.

Insgesamt war Glencore zuletzt 58,06 Mrd. GBP wert. Die Erstnotiz des Glencore-Anteils fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at