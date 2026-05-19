Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Glencore-Investition im Blick 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Glencore-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 2,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 379,219 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 175,58 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 18.05.2026 auf 5,74 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117,56 Prozent vermehrt.

Am Markt war Glencore jüngst 67,14 Mrd. GBP wert. Am 19.05.2011 fand der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Glencore-Papiers bei 6,55 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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