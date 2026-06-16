Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Rentable Glencore-Investition?
|
16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.06.2025 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 428,767 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 989,71 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 15.06.2026 auf 5,83 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,90 Prozent erhöht.
Glencore wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,88 Mrd. GBP gelistet. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
09.06.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09.06.26
|Handel in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
09.06.26
|FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
05.06.26
|Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in London: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
02.06.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)