FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Glencore-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.06.2025 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 428,767 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 989,71 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 15.06.2026 auf 5,83 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 99,90 Prozent erhöht.

Glencore wurde jüngst mit einem Börsenwert von 68,88 Mrd. GBP gelistet. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at