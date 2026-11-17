Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lohnendes Glencore-Investment?
|
17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,69 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 27,073 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 135,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,01 GBP belief. Damit wäre die Investition um 35,64 Prozent gestiegen.
Glencore war somit zuletzt am Markt 59,76 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Den ersten Handelstag begann das Glencore-Papier bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Glencore
Nachrichten zu Glencore plc
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
11.11.26
|Aufschläge in London: Am Mittwochmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|5,91
|0,34%