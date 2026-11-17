Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,69 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 27,073 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 135,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,01 GBP belief. Damit wäre die Investition um 35,64 Prozent gestiegen.

Glencore war somit zuletzt am Markt 59,76 Mrd. GBP wert. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Den ersten Handelstag begann das Glencore-Papier bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at