FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Glencore-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,015 Glencore-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,73 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 05.01.2026 auf 4,19 GBP belief. Damit wäre die Investition um 20,27 Prozent gesunken.

Am Markt war Glencore jüngst 47,86 Mrd. GBP wert. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at