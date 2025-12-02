FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glencore-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,77 GBP wert. Bei einem Glencore-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 652,168 Glencore-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 3,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 672,46 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 3,28 Prozent vermindert.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,40 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie ging am 19.05.2011 an die Börse LSE. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at