GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Hochrechnung
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20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die GSK-Aktie an diesem Tag bei 13,87 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,209 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 19,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,16 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,16 Prozent.
GSK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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