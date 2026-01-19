GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Lohnender GSK-Einstieg? 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen GSK-Investment gewesen.

Am 19.01.2016 wurde die GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren GSK-Anteile an diesem Tag 17,38 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 57,554 GSK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,17 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 045,47 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,55 Prozent zugenommen.

GSK wurde am Markt mit 73,14 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

16.01.26 GSK Neutral UBS AG
16.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GSK PLC Registered Shs 20,84 -0,10%

