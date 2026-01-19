GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lohnender GSK-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.01.2016 wurde die GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren GSK-Anteile an diesem Tag 17,38 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 57,554 GSK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,17 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 045,47 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,55 Prozent zugenommen.
GSK wurde am Markt mit 73,14 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:04
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,84
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.