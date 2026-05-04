GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Langfristige Investition
|
04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen
GSK-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,72 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,795 GSK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der GSK-Aktie auf 19,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,70 GBP wert. Damit wäre die Investition 13,67 Prozent mehr wert.
Der GSK-Wert an der Börse wurde auf 75,91 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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