FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GSK-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der GSK-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,59 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56,850 GSK-Aktien im Depot. Die gehaltenen GSK-Aktien wären am 16.10.2026 1 058,84 GBP wert, da der Schlussstand 18,63 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,88 Prozent.

Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 74,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at