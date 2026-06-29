GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lukratives GSK-Investment?
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingebracht
Das GSK-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,82 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das GSK-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,611 GSK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der GSK-Aktie auf 19,83 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,26 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,26 Prozent vermehrt.
GSK wurde am Markt mit 79,46 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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