GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lohnende GSK-Investition?
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.02.2023 wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die GSK-Anteile bei 14,27 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,006 GSK-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,46 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 30.01.2026 auf 18,77 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,46 Prozent gesteigert.
GSK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
