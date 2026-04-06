GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Profitable GSK-Investition?
|
06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.04.2021 wurde die GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die GSK-Aktie an diesem Tag bei 16,12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,203 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 21,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,98 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,98 Prozent angezogen.
GSK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,75 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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