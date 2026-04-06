GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable GSK-Investition? 06.04.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.

Am 06.04.2021 wurde die GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die GSK-Aktie an diesem Tag bei 16,12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,203 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 21,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,98 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,98 Prozent angezogen.

GSK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85,75 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
07:41 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 GSK Underweight Barclays Capital
30.03.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 24,57 -0,20% GSK PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen