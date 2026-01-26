GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Frühe Anlage
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das GSK-Papier letztlich bei 13,57 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 737,191 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 276,82 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 23.01.2026 auf 18,01 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,77 Prozent.
Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 72,65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:04
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: GSK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,72
|0,48%