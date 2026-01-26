GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
Unternehmen
Termine
Profil
>
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 26.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in GSK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das GSK-Papier letztlich bei 13,57 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 737,191 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 276,82 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 23.01.2026 auf 18,01 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 72,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 GSK Neutral UBS AG
20.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
16.01.26 GSK Neutral UBS AG
16.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 20,72 0,48% GSK PLC Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

