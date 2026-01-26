FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in GSK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das GSK-Papier letztlich bei 13,57 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 737,191 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 276,82 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 23.01.2026 auf 18,01 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 72,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at