GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Investmentbeispiel
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11.05.2026 10:04:47
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades GSK-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die GSK-Aktie an diesem Tag bei 18,44 GBP. Bei einem GSK-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 542,373 GSK-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 18,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 995,93 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.
GSK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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