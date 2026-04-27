GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lukrative GSK-Anlage?
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,37 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,959 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 20,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,57 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,57 Prozent erhöht.
GSK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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