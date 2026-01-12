GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

GSK-Performance 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in GSK-Aktien gewesen.

Das GSK-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,09 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investierten, hätten nun 5,852 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (18,86 GBP), wäre das Investment nun 110,37 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,37 Prozent zugenommen.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 76,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 21,83 0,65% GSK PLC Registered Shs

