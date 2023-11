FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen GSK-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das GSK-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GSK-Anteile bei 14,46 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,918 Anteilen. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 03.11.2023 96,54 GBP wert, da der Schlussstand 13,96 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 3,46 Prozent gesunken.

Der GSK-Wert an der Börse wurde auf 56,54 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at