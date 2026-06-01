GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|GSK-Investment
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient
GSK-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,72 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 598,056 GSK-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (18,82 GBP), wäre das Investment nun 11 252,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,52 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 75,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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