FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n GSK-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in GSK eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das GSK-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die GSK-Anteile bei 17,61 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 568,020 GSK-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2024 auf 15,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 754,33 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,46 Prozent verringert.

Der GSK-Wert an der Börse wurde auf 62,84 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at