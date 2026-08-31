GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Frühes Investment 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren GSK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 31.08.2016 wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,47 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 4,885 GSK-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 90,55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,54 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,45 Prozent verringert.

Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 74,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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