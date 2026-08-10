GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Frühe Investition 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GSK gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GSK-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des GSK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,166 GSK-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 19,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,49 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 78,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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