GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Frühe Investition
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GSK-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des GSK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,166 GSK-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 19,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,49 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 78,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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