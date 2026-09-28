FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das GSK-Papier bei 20,69 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die GSK-Aktie investierten, hätten nun 48,338 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 18,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 894,74 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 74,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at