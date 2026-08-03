GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Lohnende GSK-Anlage? 03.08.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GSK von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren GSK-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 478,326 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (19,32 GBP), wäre die Investition nun 9 238,86 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,61 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte GSK einen Börsenwert von 77,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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