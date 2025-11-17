GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lukrative GSK-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Papier GSK-Aktie: Wäre eine GSK-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Der Schlusskurs der GSK-Aktie betrug an diesem Tag 17,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in GSK-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 557,049 GSK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der GSK-Aktie auf 17,84 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 937,76 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,62 Prozent verringert.
GSK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,42
|1,59%
