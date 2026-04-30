FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: Diese Dividende erhalten Haleon-Anteilseigner

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Haleon am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,07 GBP für das Jahr 2025. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von Haleon umfasst 612,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,37 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Haleon-Aktie via London bei einem Wert von 3,40 GBP. Das Haleon-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Haleon-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 1,89 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,75 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr verringerte sich der Aktienkurs von Haleon via London um 9,67 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 40,54 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Haleon

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,08 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,34 Prozent zulegen.

Kerndaten von Haleon

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Haleon steht aktuell bei 31,183 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Haleon besitzt aktuell ein KGV von 20,19. 2025 setzte Haleon 11,030 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,19 GBP.

Redaktion finanzen.at