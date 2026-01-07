Haleon Aktie

Lohnende Haleon-Investition? 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Haleon-Investment gewesen.

Haleon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3,18 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Haleon-Aktie investiert hat, hat nun 31,491 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (3,77 GBP), wäre das Investment nun 118,56 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Haleon eine Börsenbewertung in Höhe von 33,16 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 wagte die Haleon-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Haleon-Papiers lag damals bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


