Lukrative Haleon-Anlage? 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Haleon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2023 wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Haleon-Aktie letztlich bei 3,30 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 303,490 Haleon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 166,62 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Anteils am 03.02.2026 auf 3,84 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,66 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Haleon eine Marktkapitalisierung von 34,07 Mrd. GBP. Das Haleon-IPO fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Haleon-Papiers auf 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

